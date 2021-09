João Almeida lidera esperança portuguesa nos Mundiais de estrada

Os Mundiais arrancam este domingo, com o contrarrelógio de elite masculina - 43,3 km maioritariamente planos entre Knokke e Bruges -, e decorrem até 26 de setembro, dia da prova de fundo do mesmo pelotão.

Um moralizado João Almeida vai liderar a seleção portuguesa na prova masculina de fundo dos Mundiais de ciclismo de estrada, na Flandres, onde Portugal será representado por 17 ciclistas, em ação de domingo a domingo.

Os primeiros a entrar em ação serão Nelson Oliveira (Movistar), um "veterano" da especialidade, e Rafael Reis, o ciclista da Efapel que é o único representante do pelotão nacional entre os elite.

O ciclista de Anadia, de 32 anos, já foi quarto no "crono" do Campeonato do Mundo de 2017, e anda sempre perto das medalhas nos grandes eventos internacionais, enquanto Reis é o vice-campeão nacional.

O campeão português de contrarrelógio, João Almeida (Deceuninck-QuickStep), termina no sábado a Volta ao Luxemburgo, de onde sairá moralizado por uma vitória em etapa e uma boa prestação ao longo da semana, para liderar o sexteto presente na corrida de fundo.

Programada como se de uma clássica da Flandres se tratasse, no centenário dos Mundiais, a prova mantém as típicas características da zona, uma das mais típicas e afamadas do ciclismo mundial, com 268,3 quilómetros entre Antuérpia e Lovaina com subidas curtas e "empinadas" e vários troços em empedrado.

Além deste trio, completam a equipa nacional Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Rui Oliveira (UAE Emirates) e a "novidade", face à lista nos Europeus, André Carvalho (Cofidis).

O jovem corredor, a fazer este ano a estreia no WorldTour, ocupa a vaga deixada pelo campeão mundial de 2013, Rui Costa (UAE Emirates), o grande ausente luso, após considerar que o percurso não se adapta às suas características.

Assim, tanto a "explosão" de Guerreiro como os créditos firmados de Almeida, que este ano foi sexto na Volta a Itália, venceu o título nacional de "crono", foi aos Jogos Olímpicos e aos Europeus, além de vencer a Volta à Polónia, são as principais "armas" à disposição de José Poeira.

Na prova feminina de elite, e na ausência de uma categoria sub-23 na qual "encaixariam", estarão a olímpica Maria Martins (Drops), campeã nacional de fundo, e Daniela Campos (Bizkaia Durango), com esta última a disputar o contrarrelógio, disciplina em que é também a número um nacional.

Fábio Costa (Efapel), Miguel Salgueiro (LA Alumínios) e Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO) alinharão na prova sub-23 masculina, com António Morgado e Gonçalo Tavares (Bairrada), que estarão no "crono", a liderarem nos juniores uma formação completa com Diogo Pinto (Academia Joaquim Agostinho-CYR-UDO) e Lucas Lopes (Póvoa de Varzim-CDC Navais).

Beatriz Roxo (Academia de Ciclismo de Paredes) junta-se a Sofia Gomes (Vesam-Blok-Vilanovense), que já tinha estado no Europeu, nas juniores femininas, correndo apenas a prova de fundo, de 75 quilómetros com partida e chegada em Lovaina.

Os Mundiais abrem com o "crono" da elite masculina, seguindo-se o contrarrelógio feminino e de sub-23, na segunda-feira, e o dos juniores, no dia seguinte, com as provas de fundo a arrancarem em 24 de setembro (juniores masculinos e sub-23).

No dia 25, é a vez das juniores femininas percorrem 75 quilómetros com início e final em Lovaina, cidade também de chegada da prova de fundo de elite feminina, após 157,7 quilómetros.

O programa encerra no domingo com a disputa do título mais emblemático, com Lovaina a coroar o sucessor do francês Julian Alaphilippe.

Programa dos Mundiais de ciclismo de estrada

- Domingo, 19 set:

Contrarrelógio individual - elite masculina.

- Segunda-feira, 20 set:

Contrarrelógio individual - elite feminina.

Contrarrelógio individual - sub-23 masculinos.

- Terça-feira, 21 set:

Contrarrelógio individual - juniores femininas.

Contrarrelógio individual - juniores masculinos.

- Quarta-feira, 22 set:

Contrarrelógio por equipas - equipas mistas.

- Sexta-feira, 24 set:

Prova de fundo - sub-23 masculinos.

Prova de fundo - juniores masculinos.

- Sábado, 25 set:

Prova de fundo - elite feminina.

Prova de fundo - juniores femininas.

- Domingo, 26 set:

Prova de fundo - elite masculina.