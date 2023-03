João Almeida já subiu para 29.º no ranking mundial

Pontuação no Tirreno-Adriático foi a terceira mais alta da carreira do jovem caldense

Os 456 pontos conquistados no Tirreno-Adriático, onde foi segundo da geral, atrás de Primoz Roglic, valeram a João Almeida uma subida de 17 lugares no ranking mundial, para a 29.ª posição, o seu melhor lugar ao serviço da UAE Emirates.

Só no Giro de 2020, quando foi quarto da geral, e com a vitória na Polónia, em 2021, o caldense de 24 anos teve pontuações superiores.

Almeida passou a totalizar 1526 pontos num ranking UCI liderado pelo seu colega Tadej Pogacar, com 4915, à frente de Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), com 4345, e de Wout van Aert (Jumbo-Visma), com 4087.

Rui Costa (Intermarché-Wanty) é 67.º, com 915 pontos, e Ruben Guerreiro (Movistar) o 71.º, com 861, surgindo depois Rui Oliveira (UAE Emirates), na 338.ª posição, com 223 pontos. O primeiro das equipas portuguesas é Frederico Figueiredo, da Glassdrive-Q8-Anicolor, em 405.º, com 179 pontos.

A UAE Team Emirates lidera por equipas, à frente de Ineos-Grenadiers e Jumbo-Visma, com a Efapel na 90.ª posição global. Entre os países, Portugal é o 15.º mundial, tendo subido um lugar.

A próxima corrida de João Almeida será a Volta à Catalunha, que se inicia na próxima segunda-feira, e será o último teste antes da Volta a Itália (início a 6 de maio), o seu maior compromisso do ano.