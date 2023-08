João Almeida garantido no contrarrelógio dos Mundiais, apesar da queda

João Almeida ficou com feridas no pulso esquerdo e recebeu gelo na zona do pescoço.

A prova de fundo do Campeonato do Mundo de Estrada, na cidade escocesa de Glasgow, não correu da melhor maneira para João Almeida. O português caiu em zona neutralizada, ainda antes do arranque da prova, e recebeu assistência médica em andamento, pelo carro da Seleção portuguesa.

Apesar das mazelas, que recomendam uma avaliação diária do médico - procedimento normal após quedas -, é certo que João Almeida alinhará com as cores de Portugal na prova de contrarrelógio.