Giro: saiba como João Almeida ganhou 138 mil euros e porque os vai repartir

João Almeida, terceiro classificado do Giro, num momento de boa disposição na UAE Emirates

Volta a Itália paga bem aos vencedores e Primoz Roglic embolsou perto de 300 mil euros.

A Volta a Itália, tendo de competir com a popularidade extrema do Tour, paga bem aos seus corredores, tanto nos prémios finais como nas recompensas diárias. Isto permitiu a um ciclista como João Almeida, que foi terceiro da geral e ganhou uma das quatro camisolas, sair de Roma com um cheque de 138.221 euros.

O português não foi o mais bem pago, pois Primoz Roglic, só de prémio final, ganhou 265 mil euros. Com o triunfo de etapa e os vários lugares de honra terá ficado perto dos 300 mil. Geraint Thomas, além dos 133 mil do segundo lugar, embolsou 2000 euros por cada um dos oito dias de camisola rosa, por exemplo.

Almeida teve direito a 68 mil euros de prémio final pelo terceiro lugar, mais 10 mil por ganhar o prémio da Juventude. O triunfo na etapa de Monte Bondone rendeu-lhe 11 010 euros e os terceiros lugares nos contrarrelógios deram €2763 cada.

Com prémios para os 20 primeiros de cada etapa e 750 euros diários por vestir a camisola branca, o português fez dinheiro em 17 dos 21 dias do Giro.

Mas quem pensar que o jovem de A-dos-Francos fez uma fortuna rara, está enganado. É hábito das equipas dividirem os prémios por todo o plantel, pelo que os 138 mil euros irão para um bolo total, que depois será repartido por oito ciclistas, mais uma nona fatia para o staff. Cada um dos corredores da UAE Emirates deverá ficar com cerca de 20 mil euros, pois só o contributo do português rendeu €15 360 a cada um.

É hábito também existirem, nos contratos de cada ciclista com a equipa, prémios por objetivos. Como Almeida atingiu todos os previstos, a sua maior recompensa poderá vir daí. Isto porque o português ainda não tem estatuto para garantir um cachê prévio da organização, como terão recebido a Jumbo-Visma por fazer alinhar Roglic, a Ineos ao ter Thomas e a Quick-Step por levar Remco Evenepoel. Deste constou-se que a organização deu 20 milhões à equipa belga, mas com objetivos que não foram cumpridos na totalidade. A Quick-Step sempre negou redondamente esse valor.