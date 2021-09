João Almeida ganha etapa e lidera a Volta ao Luxemburgo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Português da Deceuninck-Quick Step foi o mais forte no sprint de um pequeno grupo

João Almeida está imparável e somou a sua quinta vitória da época na primeira etapa da Volta ao Luxemburgo, que teve 140 quilómetros com partida e chegada na cidade com o mesmo nome.

O jovem caldense bateu Baukke Mollema (Trek-Segafredo) e Marc Hirschi (UAE Emirates) no sprint de um pequeno grupo, selecionado pelo forte ritmo dos últimos dois quilómetros, feitos a subir.

O corredor da Deceuninck-Quick Step passou a liderar, com 4 e 6 segundos de vantagem sobre os rivais de Trek e UAE Emirates, graças às bonificações.

Apontado como favorito ao triunfo final na corrida de cinco etapas, que terá uma a terminar em montanha (amanhã) e outra em contrarrelógio, Almeida teve de perseguir David Gaudu (Groupama-FDJ), que atacou na última rampa, de 1,3 km inclinados a 6%, mas ainda reservou forças para surpreender no sprint de um pelotão já reduzido a 39 ciclistas.

Na quarta-feira, a segunda etapa liga Steinfort a Eschdorf, em 186,1 quilómetros, terminando numa subida de primeira categoria, a última de cinco desse nível, além de outras duas de categoria especial. Na sexta-feira, um "crono" de 25,4 km em Dudelange deverá ditar o vencedor final.

A Volta ao Luxemburgo, embora não seja da categoria máxima, nunca teve um português no pódio final e a última etapa ganha e camisola amarela datam de 1990, ano em que Acácio da Silva venceu o prólogo. Já Almeida alinha com outras ambições, depois da conquista do Campeonato Nacional de Contrarrelógio e de duas etapas e geral final da Volta à Polónia.