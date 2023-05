João Almeida: "Foi uma primeira semana positiva, mas esta posição não me satisfaz"

João Almeida ocupa o quinto lugar da classificação geral do Giro.

João Almeida conversou com os jornalistas esta segunda-feira, dia de descanso na Volta a Itália, e mostrou-se insatisfeito com o atual quinto lugar que ocupa na classificação geral. O ciclista português quer estar no pódio.

"Foi uma primeira semana positiva, mas esta posição não me satisfaz. Em Roma quero estar no pódio", apontou, dizendo que é o "plano A" da UAE Team Emirates: "Sinto que estou com boas pernas, tal como o Jay Vine, mas também temos o McNulty, o Ulissi e o Covi, que me podem dar uma grande ajuda a subir. Eu sou o plano A, mas ter mais opções para a segunda parte da prova pode ajudar-me."

O Giro ficou marcado pelo abandono de Remco Evenepoel devido à covid-19, quando liderava a prova. "Sei o que é ter de desistir a meio da batalha, é frustrante. Agora teremos de ter mais cuidado, tomar precauções para não termos problemas [com a covid-19]. Mas no meu caso, as minhas estratégias não mudam com ou sem o Remco", referiu João Almeida.

"Claro que a corrida fica mais pobre, seria mais disputada. É menos um adversário mais forte, mas no final do dia os outros estarão lá, o Teo Geoghegan Hart, o Vlasov, o Thomas, Roglic. Sem ele, as outras equipas provavelmente terão uma tática diferente a partir de agora. A Ineos vai ter uma camisola para defender, tem dois ciclistas na frente, e a Jumbo vai ter de atacar, embora não tenha a melhor equipa devido a uma série de contratempos. Nós também tentaremos, depende da etapa, da situação...", acrescentou.

Sobre o contrarrelógio de domingo, o jovem de A-dos-Francos disse que perdeu "muito tempo no início, na parte do percurso mais técnica", mas que na segunda parte esteve "melhor". "Foi uma corrida no final de uma semana dura, mesmo que no papel não tenham havido etapas muito desgastantes. A chuva dificultou", afiançou.