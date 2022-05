João Almeida foi oitavo na sétima etapa da Volta a Itália

Koen Bouwman vence sétima etapa, Juan Pedro López segue líder

O ciclista neerlandês Koen Bouwman (Jumbo-Visma) venceu a sétima etapa da Volta a Itália, após integrar a fuga do dia, com o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo) a conservar a liderança da geral individual.

Bouwman, que assumiu a liderança da classificação da montanha, cumpriu os 196 quilómetros entre Diamante e Potenza em 5:12.30 horas, com o neerlandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) em segundo e o italiano Davide Formolo (UAE Emirates) em terceiro, ambos a dois segundos do vencedor.

O português João Almeida (UAE Emirates) foi oitavo na etapa, chegando a 2.59 minutos do vencedor da 'tirada', seguindo em sétimo na geral, a 1.58 minutos do líder, López, que é seguido de perto pelo alemão Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), segundo a 38 segundos, e o estónio Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), terceiro a 1.02 minutos.

No sábado, a oitava etapa começa e termina em Nápoles, com 153 quilómetros cronometrados, com apenas uma contagem de montanha, de quarta categoria, ainda longe da meta.