João Almeida: "Ficarei feliz com o pódio. Se puder ganhar, melhor"

Redação com Lusa

O ciclista português, que ocupa o pódio da classificação geral da Volta a Itália, anteviu a 13.ª etapa da prova, que terá lugar na sexta-feira.

Na sexta-feira, a 13.ª etapa da Volta a Itália vai ligar Borgofranco d"Ivrea à subida de Crans-Montana em 199 quilómetros, num novo dia de alta montanha a testar os candidatos, com três contagens de montanha de primeira categoria.

João Almeida perspetiva um dia em que possa "estar bem e com os melhores" nas subidas, que considera "adequarem-se bastante" ao seu perfil, mais talhado para ascensões longas e menos explosivas.

O português, líder da juventude, voltou a ser questionado sobre as credenciais para vencer o Giro, mais do que fazer pódio, e repetiu o que tem dito sempre. "Ficarei feliz com o pódio. Se puder ganhar, melhor", resumiu.

O ciclista alemão Nico Denz (BORA-hansgrohe) venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Itália, ao fazer vingar a fuga do dia, com o britânico Geraint Thomas (INEOS) a segurar a liderança da classificação geral individual.

Denz, de 29 anos, cumpriu os 185 quilómetros entre Bra e Rivoli em 4:18.11 horas, batendo num sprint restrito o letão Toms Skujins (Trek-Segafredo), segundo, com o australiano Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) em terceiro.

Na geral, o grupo de favoritos chegou compacto e Geraint Thomas segue na liderança, com dois segundos de vantagem para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, e 22 para o líder da juventude, o português João Almeida (UAE Emirates), terceiro.