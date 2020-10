Fez-se história no Giro: João Almeida é o novo camisola rosa

João Almeida é já uma certeza do ciclismo português

Após a subida ao Monte Etna, português ficou com o mesmo tempo que Jonathan Caicedo, o vencedor da etapa, mas com vantagem nas décimas de segundo do contrarrelógio

João Almeida (Deceuninck - Quick Step) tornou-se esta segunda-feira o novo líder do Giro de Itália, após a terceira etapa que terminou com subida ao monte Etna, ao fim de 150 quilómetros desde Enna, sucedendo ao italiano Filippo Ganna (INEOS).

Até agora Acácio da Silva era o primeiro e único português a vestir de rosa no Giro, o que sucedeu há 31 anos, curiosamente após uma vitória do emigrante português no Etna.

O português tem o mesmo tempo (7h44m25s) que o colombiano Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) na classificação geral, o que gerou alguma confusão sobre se o feito histórico se concretizaria. Foi necessário recorrer às décimas de segundo do contrarrelógio, no qual Almeida foi segundo no sábado, para desempatar a seu favor.

Na etapa, Caicedo venceu isolado, com 4h02m33s, à frente de Giovanni Visconti (Vini Zabù KTM) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), enquanto Almeida foi 11.º, a 1m03s do vencedor. Caicedo tinha 1m13s de atraso na geral, mas recebeu 10 segundos de bonificação pela vitória.

Amanhã, a etapa terá 140 até Villafranco Tirrena, sem grandes dificuldades. Embora empatado em tempo com o equatoriano, Almeida terá possibilidades de conservar a rosa, sendo a etapa de quarta-feira a única verdadeiramente difícil até ao próximo sábado. Se lhe resistir, o jovem superará os dois dias de camisola rosa que Acácio da Silva viveu em 1989.