João Almeida faz história e está na roda dos campeões mais jovens

João Almeida com a camisola rosa, de líder da geral individual do Giro

Com 13 dias na liderança, Almeida superou Saronni, Merckx, Bartali e Marchisio, que por sinal venceram o Giro ainda sub-23.

Ao manter a camisola rosa no alto de Piancavallo, este domingo, João Almeida tornou-se no terceiro corredor da atualidade com mais dias na liderança do Giro, igualado com Simon Yates e apenas atrás de Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin.

Mas no sábado já tinha feito história, pois com 12 dias no primeiro lugar só havia mais quatro ciclistas sub-23: Luigi Marchisio (1930), Gino Bartali (por duas vezes, em 1936 e 1937), Eddy Merckx (1968) e Giuseppe Saronni (1979), por sinal todos vencedores finais da corrida nesses anos. Agora, os quatro foram superados pelo jovem português da Quick-Step.

DIAS DE ROSA

Corredor (país)/Dias

1.º Eddy Merckx (Bélgica) * 78

2.º Alfredo Binda (Itália) 65

3.º Francesco Moser (Itália) 50

4.º Giuseppe Saronni (Itália) * 48

5.º Gino Bartali (Itália) * 42

18.º Vincenzo Nibali (Itália) 21

31.º Tom Dumoulin (Holanda) 17

35.º Luigi Marchisio (Itália) * 15

44.º JOÃO ALMEIDA (Portugal) * 13

44.º Simon Yates (Grã-Bretanha) 13

(*) lideraram pelo menos 12 dias como sub-23