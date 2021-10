João Almeida faz história ao terminar no pódio da Clássica Milão-Turim

Nunca um ciclista português, em 145 anos de existência da prova mítica italiana, conseguira tal feito. Apenas Roglic e Yates ficaram acima na classificação. Nélson Oliveira desistiu

João Almeida continua a trilhar um percurso em ascensão. O ciclista da Deceuninck-QuickStep terminou a Clássica Milão-Turim, esta quarta-feira, em terceiro lugar e tornou-se no primeiro português a ficar no pódio da histórica prova de ciclismo.

Na corrida a norte de Itália, cuja primeira edição remonta a 1876, João Almeida foi o terceiro a cruzar a meta, a 35 segundos do vencedor Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) e a 23 segundos do vice-líder Adam Yates (Ineos Grenaiders).

O concorrente esloveno cumpriu o traçado de 199 quilómetros, entre Magenta e a Basílica de Superga, num total de 4:17.41 horas, e alcançou a 12.ª vitória neste ano.

Com o terceiro posto, João Almeida, de apenas 23 anos, foi o primeiro português, em 145 anos de existência da Clássica Milão-Turim, a estar presente na consagração do pódio, este relativo à 102.ª edição, da prova mais antiga do calendário.

Nélson Oliveira (Movistar), outro ciclista português que esteve em competição em Itália, decidiu abandonar a corrida.

Almeida logrou um novo feito assinalável na já bem sucedida carreira. Entre os mais recentes, por exemplo, o ciclista português, sagrou-se vencedor, em agosto e setembro últimos, das Voltas à Polónia e ao Luxemburgo, respetivamente.

Em breve, a 9 de outubro, o português deverá disputar o Giro di Lombardia, outro dos "cinco monumentos" do ciclismo mundial, pelo que será expectável, dada a história feita esta quarta-feira, vê-lo a intrometer-se entre alguns dos melhores da modalidade.