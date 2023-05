João Almeida faz contas ao Giro: "No papel, não pareciam tão difíceis..."

Redação com Lusa

João Almeida (UAE Emirates) reiterou a ambição de estar no pódio final da 106.ª Volta a Itália em bicicleta.

"Quero terminar no pódio e, neste momento, não estou no pódio. Mas, por agora, estou feliz", resumiu o ciclista português, numa videoconferência de imprensa promovida pela UAE Emirates, no primeiro dia de descanso do Giro.

Cumpridas nove etapas, João Almeida ocupa a quarta posição da geral individual, agora comandada pelo britânico Geraint Thomas (INEOS), depois de o anterior líder, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ter abandonado no domingo na sequência de um teste positivo à covid-19.

"Os primeiros nove dias foram muito bons. No papel, não pareciam tão difíceis, mas fisicamente foram dias duros. Por isso, penso que, no geral, foi [uma primeira semana] boa", resumiu o corredor de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), que está a 22 segundos do novo camisola rosa.

Identificando as condições meteorológicas como principal obstáculo da primeira semana, Almeida considera que está onde "era expectável que estivesse", até porque "os dias mais difíceis ainda estão para vir", com o grau de dificuldade do Giro em crescendo até ao final, agendado para 28 de maio, em Roma.

"As decisões vão ser feitas na última semana, até lá nada está ganho ou perdido", salientou, assegurando que não mudaria nada no seu percurso no Giro até agora.