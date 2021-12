João Almeida fala de "ofertas milionárias": "Podia escolher a equipa que quisesse"

Em entrevista a O JOGO, João Almeida detalha a transferência milionária para a UAE Emirates e vinca o desejo de afirmação ao lado do bivencedor do Tour. Mostrando-se disponível para ser mais um homem de confiança de Tadej Pogacar, o talento português deixa claro que tem confiança e uma equipa para o ajudar a pensar no pódio das Grandes Voltas

Todo o mundo quis João Almeida. Depois de ser quarto no Giro"2020 e sexto em 2021, na última edição mesmo estando ao serviço de Remco Evenepoel, o ciclista de A dos Francos analisa a escolha, a mudança para a equipa do bicampeão do Tour, e diz, em entrevista a O JOGO, que também vai liderar na UAE Emirates.

Aos 23 anos assinou um contrato de cinco anos com a UAE. Isso mostra que é um dos ciclistas mundiais com mais potencial?

-Começámos a contactar equipas em fevereiro ou março. Falámos com a Quick Step também. Pensei muito e gostei da mentalidade da UAE, achei que me ia sentir em família. A aposta que fizeram em mim mostra que sou uma promessa para o ciclismo. Até ficava contente com um contrato de três anos, mas quiseram deixar claro que pensam a longo prazo. Isso fez diferença.