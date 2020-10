João Almeida: "Estou muito feliz. Esta camisola é fantástica para mim"

Ciclista português esteve perto de vestir a camisola de líder da Volta a Itália.

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) esteve perto de vestir a primeira camisola rosa da Volta à Itália em bicicleta, mas viu o sonho ser-lhe tirado pelo campeão do mundo de contrarrelógio.

O jovem português esteve sentado na cadeira do líder do contrarrelógio durante grande tempo, mas viu o italiano Filippo Ganna (Ineos) voar para o triunfo no dia em que estreou a camisola de campeão do mundo da especialidade, num 'crono' marcado por condições atmosféricas instáveis, com muito vento, que prejudicou os últimos ciclistas a irem para a estrada.

Oito dias depois de se ter sagrado campeão do mundo de contrarrelogio, em Imola, também em Itália, Ganna gastou 15.24 minutos para completar os 15,1 quilómetros entre Monreale e Palermo, menos 22 segundos do que Almeida e do que Mikkel Bjerg (UAE-Emirates), num pódio composto por ciclistas com menos de 25 anos.

"Estou muito feliz. Esta camisola é fantástica para mim, e a minha equipa também vai estar feliz. Queria agradecer-lhes muito por todo o apoio que me deram para chegar à rosa no Giro", referiu Ganna.

A Ineos acabou por ter um dia muito positivo, pois, além do triunfo de Ganna, viu o britânico Geraint Thomas ganhar tempo a todos os grandes candidatos ao triunfo final.

O vencedor da Volta a França em 2018 terminou o 'crono' na quarta posição, a 23 segundos do seu colega de equipa, ganhando 26 segundos ao seu compatriota Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Piores foram as prestações do italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), vencedor do Giro em 2013 e 2016, que perdeu 1.06 minutos para Thomas, do dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), que cedeu 1.24, e do polaco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), que já está a 1.37 do britânico.

O colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), terceiro no Giro em 2018, terminou a sua corrida apenas nove quilómetros depois de ir para a estrada, ao sofrer um aparatoso acidente, quando perdeu o controlo da sua bicicleta, acabando por ser transportando para o hospital.

Ruben Guerreiro (Education First), o outro português na 'corsa rosa', foi 85.º classificado no contrarrelógio, a 1.37 minutos de Ganna.

No domingo corre-se a segunda etapa, entre Alcamo e Agrigento, com os ciclistas a terem de ultrapassar duas contagens de montanha de quarta categoria, a última coincidente com a meta.