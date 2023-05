João Almeida: "Era tão inclinado, difícil para atacar. Tinhas de ter pernas para atacar..."

Declarações de João Almeida após a 19ª etapa do Giro, em que voltou a perder tempo para os dois primeiros

"Dei tudo o que tinha. Não foi tão mau assim, porque estive na frente até aos últimos 700 metros. E depois eles foram um pouco mais rápidos do que eu. Estou satisfeito, globalmente", afirmou João Almeida depois da 19ª etapa da Giro.

Recorde-se que Geraint Thomas (INEOS) segurou a liderança da Volta a Itália na 19.ª e antepenúltima etapa, em que João Almeida (UAE Emirates) perdeu tempo, mas manteve o terceiro posto da geral. "Ainda resta o dia de amanhã, será muito duro. Vou dar o meu melhor", disse ainda o português.

A etapa desta sexta-feira foi decidida, no que respeita aos favoritos, no último quilómetro. "Era tão inclinado, muito difícil para atacar. Tinhas de ter pernas para atacar e eles tiveram-nas. No final sofri um pouco, mas a etapa 19 está feita e vamos acabar amanhã", referiu Almeida antes de falar do contrarrelógio.

"Não é impossível até acontecer... Vamos dar tudo o que temos e vamos ver. No final, ficarei sempre feliz", concluiu.

A tirada, de 183 quilómetros e entre Longarone e Tre Cime di Lavaredo, foi ganha pelo colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), com 51 segundos de vantagem para o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech), segundo, e 1.46 minutos para o dinamarquês Magnus Cort (EF Education-Easy Post), terceiro.

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) chegou em quarto, com o mesmo tempo de Cort, e ganhou três segundos a Thomas, mas segue a 26 segundos do líder, em segundo lugar, com João Almeida, líder da juventude, a entrar no sexto posto da tirada, a 2.09 minutos, ficando a 59 segundos de Thomas.

No sábado, o terceiro contrarrelógio desta 106.ª edição é em formato "cronoescalada", saindo de Tarvisio para 18,6 quilómetros até à meta em Monte Lussari, determinantes para a vitória final antes da "procissão" até Roma, no domingo.