João Almeida entre os protagonistas dos Europeus de ciclismo de estrada em Itália

Realizados sensivelmente uma semana antes dos Mundiais, que se vão disputar na Bélgica, os Europeus trazem apenas alguns dos grandes nomes do ciclismo a Itália, já que a maioria dos restantes se encontra a disputar a Volta ao Reino Unido.

João Almeida será uma das grandes figuras presentes nos Europeus de ciclismo de estrada, que decorrem de quarta-feira a domingo, figurando como principal nome entre os 20 ciclistas lusos que estarão em ação em Trento, Itália.

Entre os 20 selecionados de Portugal está um grupo de seis ciclistas da elite masculina encabeçados por João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que terá a companhia de quatro outros homens do WorldTour - Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Nelson Oliveira (Movistar), o campeão do mundo em 2013 Rui Costa e o seu colega na UAE Emirates Rui Oliveira -, e de um representante do pelotão nacional, Rafael Reis (Efapel).

Almeida terá no Europeu novo ponto alto de um ano em que ganhou a Volta à Polónia e foi sexto na Volta a Itália, entre outros resultados de monta, e participou nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Os seis ciclistas vão alinhar no domingo, último dos Europeus, na prova de fundo, um percurso de 179,2 quilómetros de distância, com Almeida e Reis a disputarem o "crono" individual, de 22,4 quilómetros, na quinta-feira.

O jovem prodígio Tadej Pogacar (UAE Emirates), principal nome da Eslovénia e vencedor das últimas duas Voltas a França, deverá representar a maior oposição às pretensões dos ciclistas lusos, numa lista de candidatos na qual figura também o dinamarquês Kasper Asgreen, colega de equipa de Almeida.

A lista de inscritos inclui ainda os suíços Marc Hirschi (UAE Emirates) ou Gino Mäder (Bahrain-Victorious), mas não o campeão de 2020, Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash), com as esperanças da Itália a estarem concentradas em Filippo Ganna (INEOS), o principal nome para o "crono".

O antigo campeão Peter Sagan (Bora-hansgrohe) volta de lesão para liderar a Eslováquia, enquanto os franceses, sem o campeão mundial Julian Alaphilippe, apostam no tridente Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (DSM) e Guillaume Martin (Cofidis), e a Bélgica "guarda" Wout van Aert para os Mundiais, apostando em Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep).

Citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), o selecionador destaca as várias subidas da prova de fundo antes da entrada no circuito urbano, que terá ainda um topo por onde o pelotão passará várias vezes, como criando oportunidades para afastar os "sprinters".

"Desse modo, aumentaremos a probabilidade de obtenção de um bom resultado", acrescentou.

Na corrida masculina sub-23 estarão Fábio Fernandes (Efapel), Miguel Salgueiro (LA Alumínios-LA Sport), Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon) e Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO), com Fernandes no "crono" da categoria.

A olímpica Maria Martins (Drops-Le Col) estará na prova feminina de sub-23, no dia 10, com a selecionadora, Ana Rita Vigário, citada pela FPC, a apontar a participação como uma forma de consolidar "o desenvolvimento da corredora",

O escalão júnior é o que tem mais ciclistas lusos, com seis masculinos - António Morgado, Gonçalo Tavares e Rúben Rodrigues (Bairrada), Sérgio Saleiro (CC Barcelos-AFF-Flynx-HM Motor), Tiago Clemente (GD Lousa) e Tiago Nunes (Silva & Vinha-ADRAP-Sentir Penafiel).

A este sexteto juntam-se Beatriz Pereira (Bairrada), Mariana Líbano (Velo Performance-JS Campinense) e Sofia Gomes (Vessam-Blok-Vilanovense), na prova feminina.

O Europeu arranca, em Trento, com dois dias de contrarrelógios, quarta e quinta-feira, seguindo-se as provas de fundo dos escalões jovens e da elite feminina, na sexta-feira e no sábado, encerrando com a corrida masculina de fundo elite, no domingo.

Programa dos Europeus de ciclismo de estrada

- Quarta-feira, 08 seembro

Contrarrelógio por equipas - equipas mistas.

Contrarrelógio individual - juniores femininos.

Contrarrelógio individual - sub-23 masculinos.

- Quinta-feira, 09 setembro

Contrarrelógio individual - sub-23 femininos.

Contrarrelógio individual - sub-23 masculinos.

Contrarrelógio individual - Elite feminina.

Contrarrelógio individual - Elite masculina.

- Sexta-feira, 10 setembro

Prova de fundo - juniores masculinos.

Prova de fundo - juniores femininos.

- Sábado, 11 setembro

Prova de fundo - sub-23 masculinos.

Prova de fundo - Elite feminina.

- Domingo, 12 setembro

Prova de fundo - Elite masculina.