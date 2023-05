João Almeida é segundo no Giro: "Alguém caiu à minha frente e fui ao chão"

Michael Matthews volta a vencer oito anos depois, João Almeida já é segundo no Giro

Michael Matthews (Jayco-AlUla) venceu a terceira etapa da Volta a Itália, oito anos depois do último triunfo no Giro, e o português João Almeida (UAE Emirates) caiu mas subiu a segundo na geral.

O ciclista australiano, de 32 anos, cumpriu os 213 quilómetros entre Vasto e Melfi em 5:01.41 horas, batendo sobre a meta o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo, e o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceunink), terceiro.

Nas contas da geral, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) bonificou no último sprint intermédio do dia e é agora mais líder, tendo Almeida subido ao segundo lugar, a 32 segundos, após a quebra do italiano Filippo Ganna (INEOS), com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a completar o pódio, a 44.

Depois de um triunfo em 2014 e outro em 2015, Matthews procurava o "hat-trick" na "corsa rosa", depois de somar já três na Vuelta e quatro no Tour, a última delas em 2022, e conseguiu o feito num dia com "duas metades".

Na primeira parte dos 213 quilómetros, só um duo da Corratec-Selle Itália, Veljko Stojnic e Alexander Konychev, se mostrou interessado na fuga, seguindo os dois sozinhos na frente em modo cicloturismo, com uma vantagem que chegou aos seis minutos.

Atrás, várias equipas com velocistas pouparam a formação do líder da geral ao trabalho, sobretudo a Jayco-AlUla e a Trek-Segafredo, enquanto as duas subidas categorizadas e a chuva ameaçavam a "tranquilidade" do pelotão.

Com os fugitivos alcançados a mais de 30 quilómetros da meta, foi o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a apresentar candidatura à classificação da montanha, que agora lidera após vencer as duas contagens, em ano de despedida da carreira.

No sprint intermédio, Evenepoel foi mais sagaz do que Roglic, tão habituado a aproveitar bonificações para bater rivais, e "poupou" três segundos, solidificando a liderança após a quebra de Ganna, que "entregou" o segundo lugar a Almeida.

O português ainda assustou, quando teve de recuperar o espaço para o grupo principal, com a ajuda da equipa, após uma queda à sua frente, sem mazelas para o luso.

"Alguém caiu à minha frente e fui ao chão. Voltei logo para a bicicleta e os meus colegas ajudaram-me", explicou Almeida, após o final da etapa.

"[Quero] tentar recuperar da queda e manter o meu nível", antecipou João Almeida, já refeito do susto em Melfi, num dia que "não foi perfeito".

Com a Trek-Segafredo a impor ritmo na aproximação à meta, sem incidentes como na véspera, em que vários candidatos à vitória final perderam tempo, esperava-se que Pedersen pudesse vencer o sprint, mas o dinamarquês não conseguiu bater Matthews.

"Foi verdadeiramente um esforço de equipa. Esta vitória é para os meus rapazes", reconheceu o vencedor da tirada, que chegou aos 40 triunfos como profissional.

O dia serviu, na geral, para reorganizar muitos dos primeiros postos, com os ciclistas menos dados à montanha a perderem já algum terreno, Roglic a subir dois lugares para entrar no pódio, ao lado dos outros dois grandes favoritos, antes de um primeiro dia para os trepadores poderem brilhar.

Na terça-feira, a quarta etapa liga Venosa a Lago Laceno em 175 quilómetros, apresentando o primeiro dia de montanha, com uma subida de segunda categoria a poucos quilómetros da meta.