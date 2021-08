João Almeida e o segredo da vitória: "Mesmo depois de o Ulissi me passar, continuei calmo"

Almeida desembaraçou-se do italiano Diego ​​​​​​​Ulissi, da UAE-Team Emirates, na aproximação em subida à meta de Przemysl, e triunfou com ligeiro avanço sobre o adversário.

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que ganhou hoje a segunda etapa da Volta à Polónia, assumindo a liderança da prova, salientou o sabor especial desta sua primeira vitória no WorldTour.

"Estou muito feliz, porque esta é uma grande vitória para mim. Estava um pouco nervoso antes do início da escalada final, mas, assim que chegámos lá, notei como me sentia bem e decidi lançar um ataque tudo ou nada", afirmou João Almeida em declarações reproduzidas no sítio de internet da equipa belga.

"Concentrei-me apenas em mim e em gerir o meu esforço, e mesmo depois de o Ulissi me passar, continuei calmo e ainda tinha o suficiente para subir para a vitória", relatou o atleta luso.

A etapa, corrida entre Zamosc e Przemysl (200,8 quilómetros), foi cumprida em 4:41.43 horas pelo português, que assim consegue a sua primeira vitória em competições do 'World Tour' da modalidade. No programa do dia estavam três contagens de montanha e um final em subida, mas não categorizada.

"Conseguir a vitória aqui, numa escalada tão brutal, dá-me muita satisfação, e a camisola amarela que veio com ela é apenas a cereja no topo. Nos próximos dias vamos ver o que podemos fazer na classificação geral, mas no momento quero aproveitar este dia inesquecível para mim junto com esta equipa incrível que foi novamente de grande ajuda", disse Almeida, que conquistou a 41.ª vitória da Deceuninck-QuickStep na temporada.

Almeida, Ulissi e ainda o esloveno Matej Mohoric (Baharain) foram os que mais se esforçaram por escapar ao pelotão no final, entrando por essa ordem na meta, para um 'sprint' a três, quatro segundos à frente do polaco Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers).

Na geral, o chefe de fila da Deceuninck-QuickStep na Polónia comanda com quatro segundos de avanço sobre Mohoric e Ulissi e 11 sobre Kwiatkowski.

Na quarta-feira, a terceira etapa, com três contagens de montanha, vai ligar Sanok a Rzeszów, em 226,4 quilómetros.