João Almeida e o "verdadeiro teste" na sétima etapa do Giro: "Será um longo dia"

Ciclista português está em quarto lugar da geral individual.

João Almeida manteve o quarto lugar da geral individual do giro, depois da sexta etapa, realizada esta quinta-feira. Segue-se um duro teste na sétima tirada.

"Amanhã [sexta-feira] será um verdadeiro teste para os homens da classificação geral. É uma subida muito longa até ao final. Não é a mais dura da prova, mas será um longo dia, com um final frio em altitude. Vamos ver como as pernas estarão depois da queda do outro dia. Mas esperemos que tudo corra bem", afirmou o ciclista português, citado pelo site oficial da UAE Emirates.

A sétima etapa liga Cápua a Gran Sasso d"Italia em 218 quilómetros, um dia de alta montanha que culmina com uma subida até à meta, de primeira categoria.

Classificação geral:

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 22 h 50:48.

2. Remco Evenepoel (BEL/QST) a 28 segundos

3. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 30.

4. João Almeida (POR/UAE) 1:00.

5. Primoz Roglic (SLO/JUM) 1:12.

6. Geraint Thomas (GBR/INE) 1:26.

7. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 1:26.

8. Toms Skujins (LAT/TRE) 1:29.

9. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 1:30.

10. Vincenzo Albanese (ITA/EOK) 1:39.