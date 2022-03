João Almeida: "Tive um azar, um problema mecânico, e estive, por momentos, de fora"

Português chegou à frente na quarta etapa da prova em solo espanhol e igualou, em tempo, o líder Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), pelo que acalenta terminar a competição no topo

Vencedor da etapa-rainha da Volta à Catalunha, João Almeida expressou enorme felicidade (e alívio) pelo feito conseguido entre La Seu d'Urgell e Boí Taüll (166,7 km), com uma escalada de 13 km, que o colocou no segundo lugar da classificação geral.

"Estou muito feliz. Vínhamos a trabalhar duro há tanto tempo... Não tenho sido muito sortudo esta época, hoje tive um azar, um problema mecânico no início, por momentos estive de fora, mas estou super feliz por conseguir vencer", reagiu o ciclista da UAE Emirates.

Almeida decidiu a quarta corrida ao fazer acelerar o grupo da frente nos últimos 3,3 km, até ficar só com Nairo Quintana, Sergio Higuita e Richard Carapaz, que nunca o ajudaram. Perto do fim, Quintana e Higuita atacaram, mas Almeida teve forças para alcançar os colombianos e superá-los em sprint apertado, face às curvas junto à meta.

"Antes da última subida, pedalei ao meu ritmo e, no fim, sprintei para a vitória. Temos uma grande equipa, há ótimos corredores, muitos podem vencer. Houve essa possibilidade, jogámos as cartas e, no fim, vencemos", contextualizou João Almeida.

Subido ao segundo lugar da classificação geral, empatado em tempo com o líder Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), João Almeida confia que a UAE Emirates tem legitimidade para ambicionar a vitória na Volta à Catalunha, mas ressalva a exigência que se segue.

"Podemos lutar pela vitória [na Volta à Catalunha], mas há etapas duras pela frente, especialmente a última. Até agora, estamos felizes e pensaremos nisso no futuro", apontou o ciclista de A-dos-Francos, atual líder da Juventude.

Na próxima sexta-feira, corre-se a quinta etapa da Volta à Catalunha, uma longa ligação de 206,3 quilómetros, entre La Pobla de Segur e Vilanova i la Geltrú.