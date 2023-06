"João Almeida deu um passo em frente"

Philippe Gilbert considera que o português deve ir ao Tour em 2024 e que se não estivesse na equipa de Pogacar poderia lutar pelo top-5

João Almeida foi terceiro na Volta a Itália e está na elite dos ciclistas voltistas. Philippe Gilbert, ex-campeão do mundo e agora comentador do Tour no Eurosport, elabora a O JOGO como gosta de ver o português.

"Tem dado tudo ao Giro nos últimos anos. Sempre perto do pódio. Esteve muito bem. Era um lutador para o top-5, mas agora fez pódio. Além disso, atacou e isso é novo para ele. Antes seguia os rivais, agora deu um passo em frente e ganhou confiança. Tem um bom pódio e tem de se sentir orgulhoso", explica o antigo vencedor de quatro monumentos diferentes que concorda com a ideia do corredor da UAE para 2024.

"Sim, devia ir ao Tour no próximo ano. Até digo que se estivesse noutra equipa tinha as suas chances na geral. Fazer top-5? Sim, era possível. Mas com Pogacar na equipa é difícil. Ainda que tudo possa acontece", afirmou.

Há outro ciclista, a referência belga da atualidade, que Gilbert gostaria de ver no Tour. "Evenepoel estava pronto para o Giro. É jovem, não é fácil preparar Giro e Tour no mesmo ano. Mas para o ano tem de ir ao Tour. É a grande corrida. Queremos os melhores corredores e ele é um dos melhores. Ganha em todo o lado, na montanha, no plano, nos contrarrelógios. Ia animar a corrida", diz sobre o atleta da Soudal-Quick Step.