João Almeida depois de Guerreiro, Acácio da Silva e Fernando Mendes

Almeida venceu a classificação da juventude no Giro

Redação com Lusa

Conseguiu a quarta classificação secundária de Portugal numa grande Volta, neste caso a da juventude no Giro.

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu a geral da juventude da 106.ª Volta a Itália, que acabou no terceiro lugar final, e conseguiu a quarta classificação secundária de Portugal numa grande Volta.

Além da vitória na 16.ª etapa e do terceiro lugar final, o ciclista luso de 24 anos conseguiu subir ao pódio para vestir a camisola branca, de vencedor da classificação da juventude, e dar mais um motivo de alegria aos seus fãs.

Desde o abandono do campeão do mundo de fundo, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que era o grande favorito à vitória final e também um jovem e ex-colega de equipa transformado em rival do luso, que esta vitória parecia mais e mais provável.

Evenepoel testou positivo à covid-19, que lhe provocou sintomas, após vencer os dois contrarrelógios iniciais, na primeira e nona etapa, e parecia um líder estabelecido quando foi forçado a abandonar.

O desvanecimento do norueguês Andreas Leknessund (DSM), que chegou a liderar a prova e o trabalho em prol de Geraint Thomas a que o neerlandês Thymen Arensman (INEOS) esteve obrigado impediram-nos de disputar a "maglia bianca".

O português traz a branca para casa, bem como um inédito pódio luso no Giro, e consegue a segunda classificação secundária na "corsa rosa" para o país, depois de uma edição de 2020 que também foi de boa memória para si.

Enquanto o ciclista de A-dos-Francos (Caldas da Rainha) andava "entretido" a liderar a geral, o que fez durante 15 dias, foi o compatriota Ruben Guerreiro a juntar-se-lhe nos feitos heroicos, ao vencer a nona etapa, em Roccaraso, fechando um jejum que durava desde 1989.

A partir daí, disputou a camisola da montanha até final e conseguiu mesmo segurar a "maglia azzurra", que venceu com distinção ainda na EF Education-Easy Post, na qual continuou a destacar-se antes de "saltar" para a Movistar em 2023.

Antes dos dois ciclistas aptos na montanha, estes feitos estiveram destinados à Volta a Espanha e a dois corredores diferentes, a começar por outro antigo líder do Giro e vencedor de etapas.

Acácio da Silva venceu em Itália e em França, tendo liderado Giro e Tour, e em Espanha só lhe ficou a faltar uma etapa para completar o trio, contentando-se com a classificação de sprints especiais da Vuelta de 1991.

Antes disso, Fernando Mendes correu a Vuelta de 1975, um ano depois de se sagrar campeão da Volta a Portugal, e pelo Benfica venceu a classificação das metas volantes dessa edição da corrida espanhola, em que acabou no sexto lugar final.

Estas contas não incluem a classificação por equipas que já "premiou" o trabalho de gregários como Sérgio Paulinho e Nelson Oliveira, por várias ocasiões, mas não só - João Almeida, por exemplo, subiu ao pódio da Vuelta em 2022 porque a UAE Emirates venceu esta tabela, para que contribuiu com o sexto posto final.

Portugueses vencedores de classificações secundárias de grandes Voltas:

- João Almeida (1)

Juventude no Giro de 2023.

- Ruben Guerreiro (1)

Montanha no Giro de 2020.

- Acácio da Silva (1)

Sprints especiais na Vuelta de 1991.

- Fernando Mendes (1)

Metas volantes na Vuelta de 1975.