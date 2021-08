João Almeida conquista a Volta à Polónia

Ciclista português venceu pela primeira vez no World Tour.

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) venceu este domingo a Volta à Polónia, garantindo aos 23 anos o seu primeiro triunfo numa prova por etapas.

João Almeida, campeão nacional de contrarrelógio, saiu para a sétima e última etapa com 20 segundos de vantagem sobre o esloveno Matej Mohoric (Bahrain), que era segundo da geral, e concluiu a tirada, na 29.ª posição, com o mesmo tempo do vencedor, o holandês Julius van den Berg (EF Education - Nippo), que cronometrou 02:58.46 horas.

O ciclista português, que venceu duas das sete etapas da Volta à Polónia, nas suas primeiras vitórias em tiradas, conclui a prova com o tempo de 26:15.53 horas, com 20 segundos de vantagem sobre o esloveno Matej Mohoric (Bahrain) que foi segundo, e 27 em relação ao polaco Michal Kwiatkowski (INEOS).

João Almeida, que a partir de 2022 vai representar a UAE Emirates, sucede no palmarés da Volta à Polónia ao belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).