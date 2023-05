João Almeida: "Com certeza que tentarei chegar ao primeiro lugar"

João Almeida tem a camisola branca da juventude, mas sonha com a rosa

João Almeida falou esta segunda-feira, dia de descanso no Giro, em conferência de imprensa. Parte para a última semana no quarto lugar da geral individual.

Análise pessoal: "Até agora tudo correu bem. A equipa venceu duas etapas e existe um bom ambiente entre nós. Sinto-me bem, acho que estou a subir um pouco melhor e espero que seja um bom sinal, atendendo às próximas etapas. Vamos ter etapas duras e vão marcar diferenças, principalmente no contrarrelógio do penúltimo dia. Claro que ainda estamos todos muito próximos".

Vai atacar nos próximos dias? "Farei isso se tiver pernas."

Análise aos adversários: "Talvez Primoz Roglic seja um pouco mais forte do que Geraint Thomas, mas este não deve ser subestimado. E ainda teremos de ficar atentos a Damiano Caruso: ele mostrou que consegue ser rápido, principalmente na última semana de uma grande Volta, e acho que vai estar na frente com os melhores e querer lutar pela vitória final".

Metas: "Já ficaria feliz com um lugar no pódio. Com certeza que tentarei chegar ao primeiro lugar, se houver essa hipótese, mas mesmo o segundo ou terceiro lugares já serão um bom resultado para mim".