João Almeida: "Colocámos o Rui Oliveira na frente e tentei controlar os adversários para não fecharem o espaço"

Ivo Oliveira sagrou-se pela primeira vez campeão português de ciclismo de fundo, ao vencer isolado a prova de elites dos Nacionais, disputada em Mogadouro, com o irmão gémeo Rui Oliveira em segundo.

Ivo Oliveira cumpriu os 169,6 quilómetros com o tempo de 04.16,19 horas, com o irmão gémeo Rui Oliveira (UAE Emirates) a chegar no segundo lugar, a 1,06 minutos do vencedor, enquanto em terceiro ficou Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), a 1,15 minutos.

O vencedor andou mais de 160 quilómetros em fuga, cerca de 50 destes em solitário, e conseguiu chegar à vitória, numa corrida que se começou a decidir logo de início, com uma fuga de 10 corredores.

Ivo Oliveira, de 26 anos, explicou que foi o seu irmão gémeo, Rui Oliveira, que o fez acreditar nesta vitória em Mogadouro, sucedendo assim ao seu colega de equipa João Almeida, no estatuto de campeão nacional de fundo.

João Almeida, que cede a título ao seu colega de equipa, destacou o calor que se fez sentir ao longo de todo o percurso, referindo que estabelecida uma tática pela equipa para haver um vencedor dentro do coletivo da Emirates.

"Foi uma boa corrida e o objetivo de ganhar a corrida foi conseguido. Colocamos o Rui [Oliveira] na frente e tentei controlar os adversários para não fecharem o espaço. Correu tudo muito bem ", relatou o ciclista de A-dos-Francos, que terminou no 14.º lugar..

João Almeida garantiu que o pretendido era que um dos colegas de equipa fosse o vencedor nestes Nacionais, nos quais o ciclista, que terminou a Volta a Itália no histórico terceiro lugar, conseguiu conquistar a competição de contrarrelógio.