João Almeida cai e recebe assistência médica nos Mundiais de ciclismo

Ciclista português caiu em zona neutralizada, ainda antes do arranque da prova.

A prova de fundo do Campeonato do Mundo de Estrada, na Escócia, não começou da melhor maneira para João Almeida. O português caiu em zona neutralizada, ainda antes do arranque da prova, e recebeu assistência médica em andamento, pelo carro da Seleção portuguesa.

O homem da UAE Team Emirates ficou com feridas no pulso esquerdo e recebeu gelo na zona do pescoço.

A corrida deste domingo, com uma extensão de 271,1 quilómetros, iniciou em Ediumburgo e termina com dez voltas ao circuito urbano de Glasgow.

Portugal alinha com André Carvalho, João Almeida, Nelson Oliveira e Rúben Guerreiro.