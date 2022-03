João Almeida após perder liderança na Catalunha: "O erro foi meu"

João Almeida (UAE Emirates) é o terceiro na geral da Volta à Catalunha.

Um ataque do ciclista equatoriano Richard Carapaz (INEOS), vencedor da sexta etapa, e do colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), novo líder da geral, atirou o português João Almeida (UAE Emirates) para terceiro na Volta à Catalunha.

"Comecei a primeira montanha muito longe. Foi um dia difícil, mas não foi assim tão mau. Esperávamos que fosse uma etapa difícil", disse o ciclista português no final da tirada.

"Sabíamos que era uma etapa desafiante. Não esperávamos o ataque deles, mas o erro foi meu. Obrigado aos meus companheiros que deram tudo e que minimizaram o problema. Na parte final tive dificuldade em fazer a descida, disse ao Ayuso para ir em frente", acrescentou.

"Mas, não foi tão mau assim... Salvámos o dia de algum modo. Há alguma pressão nas curvas, com piso molhado também. Os outros arriscaram. Não foi uma questão de comunicação", finalizou João Almeida.

No domingo, a sétima e última etapa não será um "passeio", com 138,6 quilómetros com partida e chegada em Barcelona a incluírem cinco contagens de montanha de segunda categoria, tantas quantas as passagens pelo Alto do Castelo de Montjuïc.