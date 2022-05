João Almeida após o primeiro grande teste: "As sensações são boas"

João Almeida com expectativas altas no Giro

Ciclista português subiu ao oitavo lugar do Giro.

João Almeida tinha previsto jogar pelo seguro na primeira grande montanha do Giro e a etapa foi como planeara. O ciclista da UAE Emirates foi 10.ºno Monte Etna e subiu ao oitavo lugar da geral individual.

"Foi um dia bom e duro", comentou o jovem português, considerando que "o andamento foi elevado na última montanha. "A equipa ajudou-me a ficar numa boa posição", apontou.

O elogio foi sobretudo para Rui Oliveira e Rui Costa, que na aproximação ao Etna o mantiveram na frente do pelotão, muito acelerado pela Ineos. Durante a longa ascensão, Almeida manteve-se sempre na retaguarda dos homens da equipa britânica. "Estamos a subir na classificação e as sensações são boas, portanto aguardo com expectativa os próximos dias duros", completou.

O ciclista alemão Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) venceu a tirada ao bater o espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que foi segundo e assumiu a liderança da geral individual.

Kämna, de 25 anos, cumpriu os 172 quilómetros entre Avola e o Etna em 4:32.11 horas, batendo López sobre a meta, com o estónio Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) em terceiro, a 34 segundos.

