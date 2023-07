João Almeida altera calendário para 2024, com foco em França

Melhor português regressa sábado na Polónia, terá depois Mundial e Vuelta e já aponta a um ano de 2024 centrado em França; Corredor da UAE Emirates vai tentar vencer de novo a Volta à Polónia, pretende lutar pelo pódio da Volta a Espanha e depois mudará as apostas. O próximo ano será com Paris-Nice, Dauphiné e Volta a França.

João Almeida vai modificar substancialmente o seu calendário para 2024. Embora a sua época atual ainda vá ter o segundo ponto alto, a Volta a Espanha, a partir de 26 de agosto, de acordo com o que O JOGO pôde saber a próxima já está a ser delineada e o corredor da UAE Emirates irá fazer a sua primeira corrida europeia do World Tour na Paris-Nice, em março. Depois, estrear-se-á no Critério do Dauphiné. São ambas provas francesas e, habitualmente, palco dos principais confrontos entre os ciclistas que vão ao Tour.

A primeira presença na Volta a França de Almeida, que terá 25 anos em 2024, explica a alteração do programa, depois de esta época ter privilegiado o Tirreno-Adriático, em março - foi segundo, apenas perdendo para Primoz Roglic (Jumbo), que viria a ganhar depois o Giro. Em 2022, Almeida estreou-se na Paris-Nice e foi oitavo, mas agora o regresso ao Sul de França é determinante para os seus objetivos, já que o Tour"2024 terminará com uma cronoescalada em Nice, fugindo ao cenário habitual dos Campos Elísios, pois Paris receberá os Jogos Olímpicos e as questões de segurança aconselharam o deslocamento da Volta a França. Antes, há a possibilidade de participar no UAE Tour, em fevereiro, mas isso será avaliado no final desta época.

A estreia no Dauphiné irá garantir um confronto direto com os principais rivais na Volta a França. Jonas Vingegaard, da Jumbo, dominou o último Dauphiné, batendo Adam Yates (UAE). Seriam depois primeiro e terceiro na Volta a França. O dinamarquês retomou uma tradição que já foi da equipa Sky, que ganhou a corrida de junho com Froome (três vezes), Wiggins e Thomas, antes de triunfarem no Tour.

Para o Tour"2024, a UAE mantém em aberto os planos, ainda que Tadej Pogacar tenha dito que quer voltar a lutar pela amarela e procurar o terceiro título. O português será, nesse caso, um reforço importante contra os Jumbo-Visma.

Depois de ser terceiro no Giro, Almeida vai recomeçar a época na Polónia, no próximo sábado, prova que tentará ganhar de novo. Passa a seguir pelos Mundiais, em Glasgow, e depois arranca, em Barcelona, uma Vuelta entusiasmante. Procurando melhorar o quinto posto do ano passado, terá Juan Ayuso como segundo líder da UAE e rivais de luxo: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Geraint Thomas e Enric Mas.