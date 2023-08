João Almeida ainda tentou reviravolta, mas foi segundo na Volta à Polónia

Português travou dura batalha pelas bonificações com Matej Mohoric, que o bateu num sprint intermédio e garantiu a camisola amarela por um segundo

João Almeida foi segundo classificado na geral individual da Volta a Polónia, que hoje terminou em Cracóvia, com o triunfo na última etapa a ficar para Tim Merlier, da Soudal-Quick Step, e a camisola amarela na posse de Matej Mohoric, da Bahrain-Victorious, que a vestiu desde o segundo dia.

O português da UAE Emirates jogou tudo no sprint intermédio de Wilamowice, ao quilómetro 67,5 de uma etapa que tinha 166,6, por aí se atribuírem 3, 2 e 1 segundos aos três primeiros.

Foi uma batalha dura entre a UAE Emirates e a Bahrain-Victorious, que chegou a incluir encostos de ombro entre alguns corredores, mas o esloveno levou a melhor sobre Almeida no risco, desfazendo a seu favor o empate em tempo que se verificava na geral.

No circuito final em Cracóvia, e prevendo-se um final ao sprint, as hipóteses de João Almeida eram poucas, mas ficaram arruinadas de vez com uma queda a sete quilómetros do final, que envolveu vários dos seus colegas.

Almeida nem sequer tentou discutir a etapa, sendo 35.º na meta, enquanto Mohoric chegou na 29.ª posição e fechou a corrida com um segundo de vantagem na classificação final.

Ruben Guerreiro, da Movistar, também entrou tranquilo no pelotão e ficou com o 25.º posto na classificação geral final.