João Almeida admite "algum receio" no contrarrelógio da nona etapa do Giro

Ciclista português está em quinto lugar da geral individual.

O belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) é novamente o líder da Volta a Itália, depois da vitória num contrarrelógio de 35 km em que João Almeida fez o nono tempo. O ciclista português desceu para a quinta posição, a 1m07s de Evenepoel, uma diferença possível de recuperar na última semana, sempre muito dura no Giro.

"Senti-me bem na bicicleta. Foi difícil encontrar um bom ritmo com as curvas, era preciso arriscar. Estive melhor na segunda parte em relação à primeira", afirmou Almeida, que considera que "no global foi muito bom", também atendendo a que o piso "estava escorregadio" e admitiu ter sentido "algum receio".

Na segunda-feira, o pelotão goza o primeiro dia de descanso desde o arranque da corrida, regressando à competição na terça-feira.