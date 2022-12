João Almeida a par de Tadej Pogacar

Português vai ao Tirreno-Adriático tentar repetir o sucesso na UAE Tour de 2022

João Almeida terá pela quarta vez na carreira o Giro como grande objetivo. E, para o preparar, vai passar por Itália, no início de março, correndo o Tirreno-Adriático ao lado de Tadej Pogacar. O português, sabe O JOGO, irá com o plano de ganhar forma e aproveitar o contrarrelógio da prova italiana e as montanhas desta para atacar o triunfo pela UAE.Mas, tal como em 2022, vai emparelhar com Pogacar, procurando ajudá-lo a vencer uma prova de uma semana. Assim, conquistaram a UAE Tour, com o jovem de A-dos-Francos a ser quinto na geral. Pogacar procurará o tri.

A UAE Emirates quer assumir-se como a equipa mais vencedora da época e levará sempre dois corredores capazes de ganhar cada prova de uma semana. Almeida é o comandante no Giro e tenta afinar a forma até maio

Depois, o português rumará à Catalunha, para tentar repetir o pódio na geral de 2022, quando foi terceiro, conquistando uma etapa. As contas vão ser feitas com o colega Ayuso ao lado, ficando claro que a UAE Emirates quer ter vários planos de corrida para procurar o triunfo nas provas de uma semana, até porque ser a mais vencedora da temporada é uma das prioridades.

A preparação para o Giro vai fazer-se em provas de uma semana. Algarve e Catalunha fecham o lote até abril. Esloveno da UAE revelou ter pensado no Giro antes do Tour.

Como O JOGO já noticiara, antes destas duas corridas o luso ataca a Volta ao Algarve para ganhar, prometendo lutar pela amarela na geral, nas etapas de montanha e também afinar o contrarrelógio individual para um Giro que terá muitos quilómetros desta especialidade. O plano é estar na Vuelta, onde foi quinto, mas ainda depende da forma e dos colegas. Pogacar falou aos jornalistas em Alicante e disse que vai voltar à Volta a Flandres, onde deslumbrou em 2022, mas acabou batido na meta. Vai procurar o terceiro Tour, apesar de ter considerado ir ao Giro. "Tinha essa vontade, mas há quem perceba mais de calendários e momentos de forma. Fazer o Giro e o Tour no mesmo ano é exigente. Pode ter consequências para o corpo e a carreira."