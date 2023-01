Jay Vine conquista Tour Down Under: "A equipa teve de estar sempre alerta"

Redação com Lusa

André Carvalho (Cofidis) foi 46.º na quinta e última etapa da prova, que regressou após dois anos de ausência.

O ciclista australiano Jay Vine (UAE Emirates) conquistou este domingo a edição 2023 do Tour Down Under, ao ser segundo classificado na quinta e última etapa, arrebatada pelo britânico Simon Yates (Jayco-Alula).

Numa prova que regressou depois de dois anos de ausência, culpa da pandemia da covid-19, o campeão australiano de contrarrelógio impôs-se em 16:07.41 horas, superando Yates por 11 segundos e o espanhol Pelo Bilbao (Bahrain Victorious) por 27.

A UAE Emirates controlou a última tirada, não permitindo que alguém ameaçasse a liderança de Vine, que, no sprint final, em Monte Lofty, só foi batido por Yates, vencedor da tirada, de 112,5 quilómetros, em 2:41.16 horas.

"É incrível estar aqui envergando a camisola de vencedor. Foi um dia agitado e a nossa equipa teve de estar sempre alerta", afirmou Vine, nono australiano a vencer o Tour Down Under, no que foi o seu primeiro triunfo em provas por etapas no World Tour.

O português André Carvalho (Cofidis) foi 46.º na quinta e última etapa, a 2.15 minutos de Yates, e acabou a prova no 104.º posto da geral individual, a 28.35 de Vine.