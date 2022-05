Jai Hindley, líder do Giro: "Eu vou morrer por esta camisola no domingo"

No domingo, a 105.ª edição do Giro termina com um contrarrelógio individual de 17,4 quilómetros em Verona.

O novo líder da geral da Volta a Itália, o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), disse hoje que vai "morrer pela camisola no domingo", dia da 21.ª etapa, após este sábado destronar o equatoriano Richard Carapaz (INEOS).

"Eu vou morrer por esta camisola no domingo", atirou, durante a flash interview após a 20.ª etapa, que acabou no topo do Passo Fedaia.

O italiano Alessandro Covi (UAE Emirates), de 23 anos, cumpriu os 168 quilómetros entre Belluno e Marmolada, no topo do Passo Fedaia, em 4:46.34 horas, sendo 32 segundos mais rápido do que o esloveno Damen Novak (Bahrain-Victorious), segundo, e 37 do que o compatriota Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), terceiro.

Nas contas da geral, um ataque de Hindley, sexto na tirada, deixou para trás o até aqui líder, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS). O australiano lidera agora com 1.25 minutos de vantagem sobre o anterior "maglia rosa", enquanto o espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) é terceiro, a 1.51.

Ao todo, nos últimos três quilómetros até à meta, no Passo Fedaia, e já depois do Passo Pordoi ter testado as pernas do pelotão, Carapaz perdeu quase um minuto e meio, estando agora a 1.25 minutos do novo "maglia rosa".

Na flash interview, aconteceu de tudo ao australiano de 26 anos, que só pôde dizer que tinha noção de que "esta seria a etapa crucial da corrida" antes de ser abraçado por um companheiro de equipa.

"O final era brutal e, tendo boas pernas, seria possível fazer a diferença. Tivemos paciência e acabou por ser perfeito", declarou, além de elogiar o germânico Lennard Kämna, seu companheiro de equipa, que baixou da fuga para lhe dar um empurrão no ataque final.

Pelo meio, ainda recebeu a "maglia rosa", que passou a vestir, à semelhança da edição de 2020, quando chegou à liderança após a 20.ª tirada. No crono final, perdeu a vitória final para o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS).

Quanto a Mikel Landa, admitiu que não se sentiu "bem durante toda a etapa". "No final, não pude responder ao ataque de Hindley, tive de gerir forças. Vi que Carapaz estava em dificuldade e tratei de seguir próximo", explicou o ciclista espanhol.

O segundo lugar do equatoriano está a 26 segundos, ao alcance nos 17 quilómetros de crono em Verona que faltam na 105.ª edição, mas este não quis assumir a candidatura. "Darei tudo", resumiu.

Nono na geral, o também espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo) viveu 10 dias como "maglia rosa" e tem praticamente garantido o título de melhor jovem, uma classificação órfã do português João Almeida (UAE Emirates), que abandonou na quinta-feira quando era quarto na geral.

"Estou sem palavras. Vinha com o objetivo de ganhar uma etapa, mas tudo isto, primeiro a camisola e depois a "maglia bianca", de melhor jovem... Estou emocionado", explicou.

No domingo, a 105.ª edição do Giro termina com um contrarrelógio individual de 17,4 quilómetros em Verona.