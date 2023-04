Ivo Oliveira acompanha regresso de Juan Ayuso na Volta à Romandia

Gaiense da UAE Emirates vai à Volta à Romandia da próxima semana e ladeia o espanhol que foi terceiro na Vuelta'2022

Ivo Oliveira vai estar na Volta à Romandia, que arranca a 25 de abril. Oliveira vai acompanhar Juan Ayuso, ciclista de 20 anos e com contrato válido até 2028.

A prova suíça de uma semana, uma das principais do calendário, será a segunda de etapas do World Tour para o gaiense depois da Catalunha, em março.

O atleta de 26 anos passou por vários problemas físicos, mas está agora a exibir bom nível e a mostrar rendimento pelo que é uma boa notícia para o português se afirmar no coletivo da UAE. A exibição na Volta à Sicília, na proteção a Fisher-Black, foi considerada de bom valor.

O espanhol Juan Ayuso, uma das maiores promessas do atual pelotão, vai correr pela primeira vez no ano depois de ter explodido em 2022 com o terceiro lugar na Vuelta, com 20 anos.

"Nos últimos meses, com a ajuda de muitas pessoas, tenho recuperado lentamente de algumas lesões. Nas ultimas semanas regressei aos treinos normais e a um nível que me permite competir. O objetivo é conseguir um lugar no grupo, depois de alguns meses fora do ambiente da equipa. Estou motivado e animado para começar a minha temporada, o que já parece um grande passo", declarou o ciclista espanhol, em palavras reproduzidas no site da UAE.

O atleta padeceu de uma tendinite no tendão de Aquiles da perna direita, que o impediu de competir durante cerca de quatro meses.

