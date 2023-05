Ivo Oliveira acaba Boucles de La Mayenne no quarto lugar final

Redação com Lusa

O ciclista português Ivo Oliveira (UAE Emirates) acabou a corrida francesa do circuito ProSeries Boucles de La Mayenne no quarto lugar final, após a quarta e última etapa ganha pelo neerlandês Arvid de Kleijn (Tudor).

O ciclista da Tudor completou os 167 quilómetros entre Montsûrs e Laval em 3:55.22 horas, batendo sobre a meta o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segundo, e o francês Axel Zingle (Cofidis), terceiro.

Zingle ultrapassou Ivo Oliveira, hoje 15.º a três segundos, entre bonificações e ter chegado com o mesmo tempo, com Ivo Oliveira a acabar a 38 segundos do vencedor da prova, o espanhol Oier Lazkano (Movistar).

Rui Oliveira, irmão gémeo e companheiro de equipa de Ivo, ficou em 90.º e André Carvalho (Cofidis) foi 96.º.