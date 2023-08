Ivo e Rui Oliveira foram décimos no madison do Mundial

Gémeos gaienses não conseguiram repetir o bom desempenho do ano passado

Portugal foi décimo na prova de madison do Campeonato do Mundo de pista, que decorre em Glasgow, Escócia, e que terminou com o triunfo dos Países Baixos.

A dupla formada pelos gémeos Rui e Ivo Oliveira, ambos corredores da UAE Emirates, pontou logo na fase inicial da prova de mais de 50 minutos, ao ser segunda num dos sprints, mas depois ficou demasiado tempo sem pontuar e foi perdendo lugares até ficar na décima posição.

Quando faltavam 15 das 200 voltas os Oliveira apostaram tudo numa tentativa de dar uma volta de avanço ao pelotão, que não foi bem sucedida, valendo apenas o triunfo em mais um sprint, o que já não alterou a sua posição final.

Os Países Baixos sagraram-se campeões com 35 pontos, com a Grã-Bretanha a somar 35 e a Nova Zelândia 34, o que ilustra a grande luta pelo pódio. A Bélgica, que esteve muito tempo na liderança, foi quarta, com 32 pontos.

Portugal, que ocupa a nona posição no ranking mundial de madison, fora sexto na edição do ano passado, pelo que irá perder alguns pontos, embora continue dentro da corrida por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris'2024.