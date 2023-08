Iuri Leitão, vianense campeão do Mundo: "Tinha as pernas certas para fazer o que era necessário"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O feito de Iúri Leitão deixou Portugal cada vez mais perto dos Jogos Olímpicos, já que os mundiais são fundamentais para o ranking de apuramento para Paris'2024.

O ciclista português Iúri Leitão disse que o segredo do seu inédito título mundial de pista em elites na categoria olímpica de omnium residiu em "aproveitar as oportunidades" na prova de Glasgow.

"As oportunidades apareceram e soube aproveitá-las, porque estava no sítio certo na hora certa. E tinha as pernas certas para fazer o que era necessário", disse o atleta vianense.

Iúri Leitão venceu as duas primeiras das quatro provas da disciplina, nomeadamente scratch e tempo, e foi segundo na perseguição, defendendo depois a sua posição de liderança na prova de pontos.

"As duas primeiras corridas foram bastante simples, por causa da questão tática. Na eliminação, já foi mais exigente fisicamente, fiquei um pouco mais tocado. Na corrida por pontos, a primeira metade foi gerir um pouco as forças e sensações, que não eram as melhores, e na segunda metade apostar tudo e deixar tudo na pista para trazer este título", contou.

O ciclista, de 25 anos, levou o ouro ao somar 188 pontos, mais oito do que o francês Benjamim Thomas e 17 do que o japonês Imamura Shunsuke, respetivamente medalhas de prata e de bronze.

"Ainda é difícil habituar-me a essa ideia", completou, referindo-se ao feito alcançado, apenas igualado por Rui Costa, quando, em 2013, foi campeão do mundo de estrada, também disciplina olímpica.

Minutos após a prova, depois de se ter passeado, em lágrimas, com a bandeira de Portugal, agradeceu a "toda a equipa" que o apoiou, assumindo que hoje tinha "realizado um dos maiores sonhos da vida".

