Iúri Leitão, o menino de Viana que foi feliz na cidade que viu nascer os Jogos Olímpicos

Iúri Leitão ganhou a Volta a Grécia, a sua primeira geral individual da carreira

Iúri Leitão é o campeão da Volta a Grécia. Na quarta e última etapa da prova, o ciclista português terminou em segundo lugar, resultado que lhe permitiu manter a liderança na geral, mesmo tendo ficado à sua frente o polaco Stanislaw Aniolkowski, da Human Powered Health.

A liderança que conquistara na véspera, no terceiro dia, foi defendida na cidade de Olímpia. No berço dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que desde o século VIII A.C até ao século IV D.C acolheu de quatro em quatro anos os melhores atletas da Grécia e não só, Leitão tornou-se rei e somou a sua primeira geral individual da carreira.

Uma vitória fundamental para o sprinter, em ano de estreia na Caja Rural. A prova 2.1 vale, em termos de ranking, tanto como a Volta a Portugal e Leitão é agora o segundo melhor da formação espanhola e o sexto melhor luso, pois encaixou 155 pontos após esta prova por etapas. A subida vai ser de mais de 1000 lugares, de 1651.º para uma posição entre os 400 e 500 do ranking.

Apesar de já ter tido vitórias internacionais, porque a Volta ao Alentejo, onde ganhou duas etapas, também o é, acrescentando ainda um triunfo na Ronde de L'Oise, este passo na Caja Rural é vital para o jovem de 24 anos, que se mudou para a formação de Pamplona depois de dois anos fortes na Tavfer-Mortágua.

O jovem de Viana do Castelo, recorde-se, é um produto da pista portuguesa e no final de abril deu, com Ivo Oliveira, a primeira vitória de sempre a Portugal numa prova de Madison na Taça das Nações.

Leitão quer ir aos Jogos Olímpicos de Paris e já se pode gabar de ter somado três medalhas em Europeus, com destaque evidente para o título de campeão da Europa em Scratch, em 2020, que, na altura, não lhe valeu um contrato internacional.

A vitória na Grécia é mais um coroar do talento do natural de Viana e demonstra que Portugal tem um sprinter no pelotão internacional capaz de lutar por triunfos.