Iuri Leitão fica em sétimo na terceira etapa da Volta à Turquia ganha por Jasper Philipsen

O ciclista português Iuri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) foi, esta terça-feira, sétimo classificado na terceira etapa da Volta à Turquia, ganha ao "sprint" pelo belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), novo líder da geral.

O belga, de 24 anos, venceu pela terceira vez em 2022 ao cumprir os 117,9 quilómetros entre Çesme e Izmir em 2:35.19 horas, batendo sobre a meta o australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), segundo, e o espanhol Miguel Ángel Fernández (Global 6), terceiro.

Leitão foi sétimo na discussão ao "sprint" do dia, numa Volta à Turquia para já dedicada aos velocistas. Na geral, Philipsen ultrapassou Groves e tem agora dois segundos de vantagem sobre o australiano, segundo, enquanto Fernández subiu ao terceiro posto, a 18 segundos.

A montanha chega na próxima quarta-feira, com a quarta etapa a ligar Izmir a Manisa em 146,2 quilómetros, com chegada em alto, com uma primeira categoria no final de uma ascensão de 14,2 quilómetros.