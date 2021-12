Iúri Leitão fecha Liga dos Campeões de pista com triunfo em Londres

A vitória do português no Lee Valley Velo Park garantiu-lhe o quarto lugar da geral.

O corredor português Iúri Leitão venceu este sábado a prova de eliminação da última ronda da Liga dos Campeões de Pista, que decorreu em Londres. A vitória no Lee Valley Velo Park garantiu-lhe o quarto lugar da geral, com Maria Martins a fechar na oitava posição.

"A corrida começou muito rápida. No início é sempre difícil acompanhar os outros corredores, porque é bastante perigoso estar na frente. Senti que tinha pernas e tentei manter um posicionamento o mais seguro possível. No final, quando estávamos 9 ou 10 corredores senti que poderia vencer e aqui estou eu", afirmou Iuri.

No sprint final da corrida de eliminação, o corredor de Viana do Castelo foi mais forte, vencendo a prova e subindo assim ao quarto lugar da geral. O vencedor da geral foi Gavin Hoover (EUA), com 107 pontos, seguido de Sebastian Mora, com 102 pontos, e Corbin Strong (Nova Zelândia), com 93 pontos.

O scratch feminino teve a presença da portuguesa Maria Martins, que conseguiu posicionar-se bem logo desde início. Ela controlou bem a prova e alcançou o terceiro lugar. Maria Martins foi apenas batida por Kirsten Wild (Países Baixos), que foi segunda, e Katie Archibald que ganhou a corrida e a geral do evento, com um total de 145 pontos. Wild foi segunda, com 100 pontos, e Annette Edmonson terceira, com 97 pontos. Maria Martins subiu um lugar na geral, terminando assim em oitavo lugar, com 68 pontos