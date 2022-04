Iúri Leitão e Ivo Oliveira quartos na prova de madison da Taça das Nações

Redação com Lusa

Segundo lugar no sprint permitiu aos italianos Michele Scartezzini e Simone Consonni segurarem a medalha de bronze

Iúri Leitão e Ivo Oliveira obtiveram este sábado a quarta posição na corrida de madison da Taça das Nações, a decorrer em Glasgow, na Escócia, de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024.

No Velódromo Sir Chris Hoy, a dupla nacional teve uma entrada calma na prova, como é hábito, sem ir ao choque, após o que começou a fazer movimentações e ataques, sempre sem abdicar de pontuar, quando o cansaço já se fazia sentir no pelotão.

Foi à entrada das últimas 100 voltas - a corrida teve 200, o equivalente a 50 quilómetros - que Portugal se juntou às seleções da França, Bélgica e Japão num ataque que deu às quatro duplas os 20 pontos correspondentes a uma volta de vantagem sobre o pelotão.

Iúri Leitão e Ivo Oliveira mantiveram-se sempre ativos, pontuando em vários sprints e batendo-se pelo pódio até à derradeira pedalada.

Um ataque de Iúri Leitão a sete voltas do fim, depois continuado por Ivo Oliveira, deu a Portugal os dez pontos da vitória no sprint final.

No entanto, o segundo lugar nesse sprint permitiu aos italianos Michele Scartezzini e Simone Consonni segurarem a medalha de bronze, com 49 pontos, mais cinco do que os amealhados por Portugal, que terminou na quarta posição.

A luta pelo ouro foi empolgante, entre os franceses Thomas Boudat e Benjamin Thomas e os japoneses Shunseke Imamura e Kazushige Kubiki. Os europeus levaram a melhor com 66 pontos, mais três do que os conseguidos pelos asiáticos.

Maria Martins também esteve envolvida na disputa de uma competição olímpica, tendo terminado na 12.ª posição o concurso de omnium, com 60 pontos, após ter sido nona no scratch, 15.ª na corrida tempo e nona em eliminação.

Maria Martins chegou à prova final, a corrida por pontos, no décimo posto da geral de omnium e apesar de algumas tentativas para se destacar do pelotão não conseguiu pontuar.

As 80 voltas à pista ficaram marcadas pelo abandono da primeira classificada da geral, a britânica Katie Archibald, que caiu e já não regressou à prova, que chegou a ser neutralizada.

A desistência da campeã mundial foi bem aproveitada pela japonesa Yumi Kajihara, que venceu, com 101 pontos, mais dois do que a neerlandesa Maike van der Duin e mais quatro do que a belga Lotte Kopecky, que também subiram ao pódio.

A ronda de Glasgow da Taça das Nações termina domingo, sendo que João Matias será o único representante português a competir em omnium.