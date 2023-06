Iúri Leitão desiste por doença na Ronde de L'Oise

Ciclista da Caja Rural vinha de duas vitórias nas Beiras, mas sentiu dificuldades respiratórias

Foi curta a participação de Iúri Leitão na Ronde de L'Oise. O corredor da Caja Rural abandonou a prova francesa de quatro dias logo na primeira jornada, tendo desistido, a meio da ligação entre Beauvais e Clermont, de 145,9 km. "Não me senti muito bem. Ia com bastante dificuldade em respirar e agora estou com uma sensação de gripe. Talvez o frio e a chuva que apanhei no GP Beiras e Serra da Estrela se esteja a notar", anotou a O JOGO.

O sprinter de 24 anos vinha de duas vitórias de etapa nas Beiras e não completou a prova, que terminou na Guarda. O mês de maio foi mesmo o seu melhor na carreira profissional, pois vencera uma etapa e a geral individual da Volta à Grécia, no seu primeiro triunfo numa classificação individual.

Agora, o natural de Viana do Castelo vai tentar recuperar a sua condição para atacar os Campeonatos Nacionais em Mogadouro, a 25 de junho, um percurso que é, à partida, duro para as suas características.