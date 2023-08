Campeão do mundo da disciplina de omnium​, domingo, na Escócia, desfilou hoje na terra de onde é natural​​​​​​

Ao lado da namorada, Carolina Ribeiro, e desfilando em representação da Escola de Folclore de Santa Marta de Portuzelo, Iúri Leitão, campeão do mundo da disciplina olímpica de omnium, uma das vertentes do ciclismo de pista, fez este sábado parte do Cortejo Etnocultural de Santa Marta de Portuzelo.

Leitão, de 25 anos, sagrou-se campeão mundial no passado domingo, em Glasgow, Escócia.