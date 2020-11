Iuri Leitão: "As medalhas sabem bem e compensam todo o esforço"

Atleta saiu da Bulgária com três medalhas no regresso a casa descreveu as emoções vividas num momento especial para as cores nacionais

Iuri Leitão, que conquistou nos Europeus de pista uma medalha de bronze na prova de omnium e ainda o ouro no scratch e a prata na corrida de eliminação, reviveu, à chegada a Portugal, o momento em que ouviu o hino português em Plovdiv, Bulgária.

"Quando ouvi o hino foi uma sensação única. Estava a representar o nosso país e levar os portugueses ao topo da Europa foi uma alegria", afirmou o ciclista, referindo: "As medalhas sabem muito bem. Olhar para estas medalhas e pensar no processo todo para poder estar no Europeu e ter condição de as ganhar, é gratificante e compensa todo o esforço."

"O segredo foi o trabalho e a dedicação. Fundamental é nunca deixar de acreditar em nós. Muitas vezes parece que tem tudo para correr mal, mas se formos resilientes tudo é possível", acrescentou o atleta, recordando os momentos, ao longo de 2020, quando treinava sem saber se ia haver competição, devido à pandemia: "É complicado preparar coisas sem saber o que vai acontecer. A chave foi sempre acreditar que tudo poderia melhorar e íamos voltar a competir."