Iuri Leitão após nove medalhas em duas épocas: "Na estrada há mais dinheiro"

Foi em Santa Marta de Portuzelo, nas instalações da Escola de Ciclismo onde começou a correr, que Iúri Leitão recebeu O JOGO. Já com a prata ganha na prova de eliminação do Mundial de Roubaix guardada, e na véspera de recomeçar a treinar, pois o êxito valeu-lhe convites para festivais de pista, revelou-se um conversador raro e explicou tanto a paixão pela pista como as ambições na estrada, pois já foi contratado pela espanhola Caja Rural.

Há dois anos imaginava estar com nove medalhas, incluindo uma prata mundial e um título europeu?

-A verdade é que não. Estes últimos dois anos foram intensos, sobretudo os últimos três meses. Mas aconteceu assim fruto do trabalho e da sorte de ter as condições ideais.