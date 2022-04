Iúri Leitão abandona Volta à Turquia: "A queda foi feia, mas estou bem"

Corredor da Caja Rural sofreu uma queda na sétima etapa. A O JOGO garante estar bem de saúde.

Iúri Leitão viu-se envolvido numa queda na sétima etapa da Volta à Turquia. O corredor da Caja Rural, por precaução, acabou por abandonar a prova de oito dias.

O JOGO contactou o sprinter, que revela que se preferiu resguardar. "Dentro do possível estou bem. Não foi necessário ir ao hospital", esclareceu o ciclista de Viana do Castelo, que acrescentou, com desilusão, a dificuldade do dia: "Foi feia a queda, íamos a alguma velocidade mesmo".

Iúri Leitão cumpria a primeira prova de uma semana nesta aventura na Caja Rural. Já tinha sido afetado por uma queda na etapa 4, ficando arredado do sprint. Na 3.ª tirada mostrou competência para andar com os melhores, finalizando em sétimo o sprint na cidade de Esmirna.