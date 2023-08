Iúri aos saltos para o abraço de Carolina, "a Georgina do ciclismo"

Campeão do Mundo de omnium, Iúri Leitão aterrou na quinta-feira no aeroporto de Pedras Rubras. Domingo venceu a prova de pista, em Glasgow. Carolina, de 25 anos, "mas mais velha do que o Iúri", como salientou, serviu de mestre de cerimónias da chegada do namorado. A espera foi grande, mas o ciclista, efusivo, fez por merecer a receção.

A chegada estava prevista para as 19h20, o voo atrasou para as 21h05, mas foi só próximo das 22h00 que o campeão de mundo de omnium surgiu, aos saltos, braços no ar e medalha ao peito, para festejar com a centena de pessoas que o foram aplaudir. Mas foi Carolina, a namorada, a primeira a ser abraçada. E de forma sentida.

Antes, durante a espera, esta contou que estão "juntos há cerca de quatro anos e meio" e admitiu que não percebe por que razão ainda não casaram. "Só falta que ele se ajoelhe! Já lhe perguntei se tem alguma lesão no joelho", atirou, a rir, a O JOGO, intitulando-se de "Georgina do ciclismo".

Bandeiras de Portugal, jovens da primeira equipa dele - a Tensai Sambiental Santa Marta - e adereços da freguesia de Santa Marta de Portuzelo, que, precisamente ontem, abriu as festas da Romaria de Santa Marta, aguardavam o novo herói nacional. "É fantástico ter a minha família a vibrar comigo e com este título porque eles apoiam-me para que estes meus sonhos sejam possíveis. Tê-los aqui é para fechar com chave de ouro estes Campeonatos do Mundo", disse um trémulo Iúri Leitão. "As lágrimas são de alívio, de emoção, de sentido do dever cumprido, porque representei o país da melhor forma", continuou enquanto se ouvia: "Quem é o campeão do Mundo? O Iúriiii".

"Não gosto muito de fazer previsões porque sou um bom pessimista. Não gosto de criar demasiadas expectativas", reconheceu, admitindo, porém, que "os Jogos Olímpicos são o próximo objetivo" e que "é para isso que temos vindo a trabalhar".

Perante pergunta de O JOGO, Iúri respondeu que deve "um agradecimento grande à Caja Rural, porque muitas equipas não deixam os ciclistas irem às provas de pista", explicando: "Não estou na Volta a Portugal precisamente por ter estado nos Mundiais".

"Notável", elogiou o presidente

Sem qualquer elemento da Câmara Municipal de Viana do Castelo à espera do minhoto, Delmino Pereira, pelo contrário, marcou presença. "Isto é notável, fruto de uma grande equipa, muito bem liderada", disse o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. "Sempre será tudo feito com amor, como disse há uns anos", reagiu Gabriel Mendes, o selecionador nacional.