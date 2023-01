Israel Premier Tech e Uno-X convidadas para a Volta a França

Equipa israelita tem nas suas fileiras Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França.

A organização da Volta a França em bicicleta convidou a Israel Premier Tech e a Uno-X para completar as 22 formações que vão participar na edição deste ano, que vai decorrer entre 1 e 23 de julho.

O pelotão da "Grande Boucle" integra as 18 equipas do WorldTour (escalão máximo) e as duas formações mais bem classificadas do escalão ProTeams (segunda divisão), que são os belgas da Lotto e os franceses da Total-Energies.

Para completar as 22 participantes, a organização atribuiu dois wild-cards, que em 2023 foram para a formação israelita da Israel Premier Tech, que tem nas suas fileiras Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, e para os noruegueses da Uno-X.

"É uma seleção sem surpresas. Por vezes a escolha é complicada, neste caso, não é, realmente. Existe um buraco atrás das 22 melhores equipas do mundo, o que lamentamos", disse Christian Prudhomme, diretor da prova.

Com cinco equipas, menos uma do que nas três últimas edições, a França continua a ser a nação mais bem representada, à frente da Bélgica (quatro) e dos Países Baixos e dos Estados Unidos (duas).

A 110.ª edição do Tour vai partir em 1 de julho de Bilbau, em Espanha, palco das três primeiras etapas até à entrada em França, com a chegada a Bayonne, num percurso com um recorde de 30 contagens de montanha - mais sete do que em 2022 - e apenas um contrarrelógio individual, de 22 quilómetros, até à tradicional chegada aos Campos Elísios, em Paris, no dia 23.