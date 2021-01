Interrompe carreira internacional pela W52-FC Porto: "Voltei mais completo"

W52-FC Porto só esta semana assinou com o último reforço, que interrompeu a carreira internacional.

O acordo já existia há muito, pois as conversações começaram durante a última Volta a Portugal, mas só esta semana José Neves oficializou o seu regresso à W52-FC Porto. O contrarrelogista de Évora é o terceiro reforço da equipa que tem dominado o ciclismo português, depois de Jóni Brandão (ex-Efapel) e Ricardo Vilela, tendo saído da espanhola Burgos-BH, tal como o transmontano.

"Nesta equipa conheço praticamente toda a gente. Comecei a falar com o Nuno [Ribeiro] durante a Volta a Portugal, refleti no assunto e decidi voltar. Não é um passo atrás. Quero aprender mais um pouco, para dar o passo seguinte como deve ser", disse Neves em Felgueiras, onde esteve com Adriano Quintanilha, dono da W52.Foi vestido de azul e branco que José Neves venceu o Grande Prémio de Torres Vedras, depois de ter conquistado dois nacionais de contrarrelógio sub-23 e ganho uma Volta a Portugal do Futuro, resultados que o levaram, no final de 2018, a uma experiência como estagiário numa equipa World Tour, a EF. Os norte-americanos não o contrataram, mas os seus desempenhos entusiasmaram a Burgos, pela qual foi segundo na Volta a China, fez o calendário espanhol e ainda correu na Arábia Saudita e Taiwan. "Aprendi uma maneira diferente de correr, num pelotão mais controlado. Trabalhei como o fazia aqui, mas fui aprendendo. Penso que estou mais completo", diz.

Numa W52-Fc Porto com muitas estrelas entre os seus 12 corredores, o alentejano de 25 anos é sincero: "Venho para ajudar e tentar aproveitar alguma oportunidade que o Nuno Ribeiro me dê".